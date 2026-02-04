В Башкирию придут трескучие морозы до -33°C

22:19, 04 фев 2026

Жителей Башкирии предупредили о сильных морозах. По данным Башгидромета, 5 февраля столбики термометров в отдельных районах республики опустятся до −33 градусов.

В ночь на четверг температура составит от −23 до −28 градусов, днём потеплеет до −15...-20. На юго-востоке региона будет мягче: ночью −15...-20, днём −10...-15 градусов. Осадков не ожидается, подует умеренный северо-западный ветер.

В пятницу морозы немного ослабнут, но останутся ощутимыми: ночью до −30 градусов, днём −11...-16. Местами пройдёт небольшой снег.

Метеорологи успокаивают: волна холода продержится недолго. Уже к концу рабочей недели температура начнёт повышаться. Тем не менее жителям рекомендуется теплее одеваться и ограничить время пребывания на улице в ближайшие дни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru