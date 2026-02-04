Младший сержант из Башкирии восстановил связь под атакой дрона ВСУ

22:36, 04 фев 2026

Военнослужащий из Башкортостана Линар Авзалов совершил подвиг на передовой летом 2025 года.

Младший сержант из Агидели оказался в экстремальной ситуации, когда дрон противника атаковал ретранслятор связи и повредил кабель во время установки оборудования. Под плотным обстрелом ВСУ боец принял решение взобраться на опору линии электропередач и собственноручно устранил повреждение. Благодаря его действиям батальон не потерял управление в критический момент.

За проявленное мужество связиста наградили медалью Министерства обороны «За боевые отличия» и медалью ЛНР «За заслуги» II степени. Командование представило Авзалова к повышению в звании.

Сам военнослужащий считает, что главное на службе — боевое братство и единство.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Сержант из Башкирии удостоен медали Жукова за успешный штурм позиций ВСУ

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба администрации Агидели / соцсети