Лейтенанта из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО

22:02, 05 фев 2026

Командир штурмового взвода батальона имени Тагира Кусимова Эдуард Хузин получил орден Мужества за действия в зоне СВО. Об этом сообщает «Башинформ».

Лейтенант Хузин со своим подразделением из полка «Башкортостан» ликвидировал укреплённую точку ВСУ на Краснолиманском направлении. После захвата бойцы четверо суток держали оборону под постоянными обстрелами артиллерии и миномётов, отбивая атаки беспилотников. Грамотное руководство офицера позволило штурмовым группам выполнить задачу и удержать стратегически значимые рубежи для российской армии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Младший сержант из Башкирии восстановил связь под атакой дрона ВСУ

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru