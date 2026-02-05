Лейтенанта из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО
22:02, 05 фев 2026
Командир штурмового взвода батальона имени Тагира Кусимова Эдуард Хузин получил орден Мужества за действия в зоне СВО. Об этом сообщает «Башинформ».
Лейтенант Хузин со своим подразделением из полка «Башкортостан» ликвидировал укреплённую точку ВСУ на Краснолиманском направлении. После захвата бойцы четверо суток держали оборону под постоянными обстрелами артиллерии и миномётов, отбивая атаки беспилотников. Грамотное руководство офицера позволило штурмовым группам выполнить задачу и удержать стратегически значимые рубежи для российской армии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
