Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Лейтенанта из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО

Лейтенанта из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО

22:02, 05 фев 2026

Командир штурмового взвода батальона имени Тагира Кусимова Эдуард Хузин получил орден Мужества за действия в зоне СВО. Об этом сообщает «Башинформ».

Лейтенант Хузин со своим подразделением из полка «Башкортостан» ликвидировал укреплённую точку ВСУ на Краснолиманском направлении. После захвата бойцы четверо суток держали оборону под постоянными обстрелами артиллерии и миномётов, отбивая атаки беспилотников. Грамотное руководство офицера позволило штурмовым группам выполнить задачу и удержать стратегически значимые рубежи для российской армии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Младший сержант из Башкирии восстановил связь под атакой дрона ВСУ

Читайте также:

Младший сержант из Башкирии восстановил связь под атакой дрона ВСУ
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: спецоперация
Читайте также

Офицера полка «Башкортостан» представили к госнаграде ЛНР
Общество в Башкирии
Офицера полка «Башкортостан» представили к госнаграде ЛНР
Боец из Башкирии получил орден Мужества за уничтожение позиции ВСУ
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии получил орден Мужества за уничтожение позиции ВСУ
Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
Разведчик из Башкирии с позывным «ЛИС» спас боевого товарища
Общество в Башкирии
Разведчик из Башкирии с позывным «ЛИС» спас боевого товарища


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен