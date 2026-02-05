Башкирская домохозяйка увеличила губы и призналась, что не может остановиться

22:06, 05 фев 2026

Миляуша Шайхлисламова, известная как «Башкирская домохозяйка», решилась на очередную процедуру по изменению внешности — на этот раз увеличила губы.

Блогер рассказала подписчикам, что давно мечтала о естественном объеме губ и наконец осуществила желание. После процедуры женщина призналась: когда начинаешь меняться к лучшему, остановиться невозможно, хочется быть еще красивее.

Подписчики активно отреагировали на новость. В комментариях появились разные мнения: одни просили не переборщить с процедурами, другие хвалили результат и называли губы красивыми. Кто-то написал, что красота требует жертв, а кому-то работа мастера понравилась.

Увеличение губ стало частью трансформации Миляуши. Ранее блогер перенесла операцию по уменьшению желудка, которая помогла кардинально изменить фигуру. После этого последовала подтяжка лица — поклонники отметили, что внешне Шайхлисламова стала выглядеть как 30-летняя женщина. Блогер делится подробностями преображения открыто и без прикрас, что привлекает внимание аудитории.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Налоговая инспекция заинтересовалась доходами популярной блогерши из Башкирии

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео