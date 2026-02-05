В Башкирии 6 февраля ожидаются туман, снег и до -28°

22:12, 05 фев 2026

Минтранс Башкирии предупредил водителей о неблагоприятных метеоусловиях 6 февраля. Синоптики прогнозируют морозную погоду: ночью столбики термометров опустятся до −18...-23°, в отдельных районах до −28°. Днём немного потеплеет — до −9...-14°.

Осадки ожидаются незначительные — местами пройдёт небольшой снег преимущественно ночью. Юго-западный ветер будет умеренным, 3-8 м/с.

Главную опасность для автомобилистов представляет туман. Ночью и утром на ряде участков трасс видимость может снизиться до 500-1000 метров. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru