Гульназ Асаева сокращает гастроли из-за истерик при расставании с семьей

20:42, 06 фев 2026

Башкирская певица Гульназ Асаева в пятницу, 6 февраля, сообщила об изменениях в концертном графике на следующий сезон. Артистка планирует сократить количество выступлений до 9-10 концертов в месяц и отказаться от поездок в малые районы, сосредоточившись на крупных городах.

Главной причиной такого решения стали психологические трудности, связанные с длительной разлукой с близкими. Певица призналась, что каждый отъезд на гастроли сопровождается сильным эмоциональным напряжением и истериками.

«У меня каждые выезды истерики, очень тяжело расстаюсь на длительный срок с семьей», — заявила Асаева.

Новый график позволит артистке больше времени проводить дома и меньше находиться в разъездах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также:

Гульназ Асаева пригрозила журналистам из-за статей о её прошлом
Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Гульназ Асаевой
Теги: Гульназ Асаева
