Госкомитет по ЧС предупредил о тумане и ветре в Башкирии 7 февраля

21:09, 06 фев 2026

Жителей Башкирии призвали к осторожности на дорогах — в ближайшие сутки регион накроют сильные морозы и туман. Предупреждение выпустил республиканский Госкомитет по ЧС, опираясь на данные Башгидромета.

В ночь на 7 февраля температура упадёт до −17...-22 градусов, местами — до −27. К полудню потеплеет до −5...-10. На севере республики пройдёт небольшой снег, в остальных районах осадков не ожидается. Ветер юго-западный и южный, порывы днём — до 14 м/с. Главная угроза для автомобилистов — туман ночью и утром: видимость на отдельных участках дорог упадёт до 500-1000 метров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
