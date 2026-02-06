Ветераны СВО из Башкирии получат путевки на отдых в Абхазию

21:12, 06 фев 2026

Участников специальной военной операции из Башкирии и членов их семей включат в программу «Башкирское долголетие. Туризм». Об этом стало известно по итогам рабочего визита региональной делегации в Абхазию. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел переговоры с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунба и премьер-министром Владимиром Делба.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления торгово-экономических связей между регионами. Андрей Назаров отметил перспективы продвижения продовольственных товаров, особенно с учетом прямого авиасообщения между Уфой и Сухумом. Республики работают по плану взаимодействия до 2030 года, который глава башкирского правительства охарактеризовал как гибкий и эффективный инструмент. За одиннадцать месяцев 2025 года товарооборот между Башкортостаном и Абхазией увеличился в пятнадцать раз. Ответный визит абхазской делегации запланирован на весну текущего года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Лейтенанта из Башкирии наградили за героизм в зоне СВО

Автор: Семен Подгорный