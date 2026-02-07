Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башгидромет прогнозирует снегопады и морозы до -20 градусов в Башкирии 8–9 февраля

Башгидромет прогнозирует снегопады и морозы до -20 градусов в Башкирии 8–9 февраля

22:13, 07 фев 2026

В Башкирию придет снежный циклон — Башгидромет выпустил штормовое предупреждение на выходные.

В воскресенье снег пройдёт местами, на севере — умеренный. Ночью термометры покажут до −20, днём — от −5 до −10.

В понедельник осадки усилятся. На трассах ожидаются заносы, накат и гололедица.

Температура днём до −4, ночью — до −14. Ветер сменится с южного на северный, местами порывистый.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирию придет мощный циклон с сильными снегопадами и потеплением
Общество в Башкирии
В Башкирию придет мощный циклон с сильными снегопадами и потеплением
Башкирию под Новый год завалит снегом
Общество в Башкирии
Башкирию под Новый год завалит снегом
Дожди, мокрый снег и гололедица: синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на воскресенье
Общество в Башкирии
Дожди, мокрый снег и гололедица: синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на воскресенье
В Башкирии спрогнозировали грустную погоду в выходные
Общество в Башкирии
В Башкирии спрогнозировали грустную погоду в выходные


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен