Башгидромет прогнозирует снегопады и морозы до -20 градусов в Башкирии 8–9 февраля
22:13, 07 фев 2026
В Башкирию придет снежный циклон — Башгидромет выпустил штормовое предупреждение на выходные.
В воскресенье снег пройдёт местами, на севере — умеренный. Ночью термометры покажут до −20, днём — от −5 до −10.
В понедельник осадки усилятся. На трассах ожидаются заносы, накат и гололедица.
Температура днём до −4, ночью — до −14. Ветер сменится с южного на северный, местами порывистый.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
