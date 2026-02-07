Башгидромет прогнозирует снегопады и морозы до -20 градусов в Башкирии 8–9 февраля

22:13, 07 фев 2026

В Башкирию придет снежный циклон — Башгидромет выпустил штормовое предупреждение на выходные.

В воскресенье снег пройдёт местами, на севере — умеренный. Ночью термометры покажут до −20, днём — от −5 до −10.

В понедельник осадки усилятся. На трассах ожидаются заносы, накат и гололедица.

Температура днём до −4, ночью — до −14. Ветер сменится с южного на северный, местами порывистый.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash