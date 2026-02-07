Названа сумма индексации пенсий с 1 апреля 2026 года

22:17, 07 фев 2026

Министерство труда и социальной защиты России объявило об индексации выплат с 1 апреля 2026 года. Социальные пенсии увеличат на 6,8 процента.

Прибавку получат примерно 4,3 миллиона россиян. Из них около 3,6 миллиона — получатели социальных пенсий, а еще порядка 700 тысяч — те, кто находится на государственном пенсионном обеспечении.

Кому платят социальные пенсии

Социальные пенсии получают граждане, не набравшие необходимое количество баллов для страховой пенсии. Если размер социальной пенсии оказывается ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, гражданину положена социальная доплата.

Кто получает государственное пенсионное обеспечение

Государственные пенсии выплачивают ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда. Также эти выплаты полагаются пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, членам их семей и работникам летно-испытательного состава.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash