Снежные заносы и гололедица: Башкирию ждёт непростой понедельник
21:12, 08 фев 2026
Управление по гидрометеорологии Башкирии предупредило жителей республики о сложных погодных условиях в понедельник, 9 февраля. Облачность с прояснениями, периодический снег, а на дорогах — заносы, снежный накат и гололедица.
Ночью температура опустится до −9...-14 градусов, днём воздух прогреется лишь до −4...-9. На севере региона ещё холоднее — до −14. Ветер сменится с южного на северный, днём возможны порывы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также
Общество в Башкирии
Башгидромет прогнозирует снегопады и морозы до -20 градусов в Башкирии 8–9 февраля
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется перепад температуры почти в 30 градусов
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупреждают об опасности
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о значительном ухудшении погоды в Башкирии