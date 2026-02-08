Все новости Уфы и Башкортостана
Снежные заносы и гололедица: Башкирию ждёт непростой понедельник

Снежные заносы и гололедица: Башкирию ждёт непростой понедельник

21:12, 08 фев 2026

Управление по гидрометеорологии Башкирии предупредило жителей республики о сложных погодных условиях в понедельник, 9 февраля. Облачность с прояснениями, периодический снег, а на дорогах — заносы, снежный накат и гололедица.

Ночью температура опустится до −9...-14 градусов, днём воздух прогреется лишь до −4...-9. На севере региона ещё холоднее — до −14. Ветер сменится с южного на северный, днём возможны порывы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
