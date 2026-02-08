Все новости Уфы и Башкортостана
Пенсионерам Башкирии выдают по 10 тысяч рублей за спортивные успехи

21:34, 08 фев 2026

В столице региона пенсионеры массово сдают нормативы ГТО и получают за это денежное вознаграждение. Об этом сообщила начальник управления по опеке и попечительству администрации Уфы Ильнара Сатаева.

Жители старше 60 лет, которые выполняют нормативы комплекса ГТО и получают золотой, серебряный или бронзовый значок, зарабатывают сертификат номиналом 10 тысяч рублей. Деньги можно потратить на физкультурно-оздоровительную деятельность. В 2023 году таких сертификатов выдали 33, в 2024-м — 54, а в прошлом году количество возросло до 74.

Интерес пожилых горожан к активному образу жизни растет. В 2025 году в спортивно-оздоровительные занятия, творческие кружки, туризм и волонтерские проекты были вовлечены 125 606 уфимских пенсионеров — на 55 процентов больше, чем годом ранее.

Российские власти порадовали будущих пенсионеров важным решением

