В Башкирии многодетные семьи могут получить до 600 тысяч рублей

21:39, 08 фев 2026

В Башкортостане действуют меры финансовой поддержки для многодетных семей. Об этом сообщили на круглом столе «Большая дружная семья сегодня», который прошел в Общественной палате республики.

Самая значительная выплата — 600 тысяч рублей единовременно. Претендовать на нее могут семьи, которые живут в регионе минимум три года и воспитывают восемь или более детей младше 23 лет. Главное условие — средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже детского прожиточного минимума, установленного в Башкортостане.

Семьи с четырьмя и более детьми также получают ежемесячные пособия. При наличии четверых несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет государство перечисляет 1,5 тысячи рублей каждый месяц. Если детей пятеро и больше, ежемесячная сумма увеличивается до двух тысяч рублей.

Отдельная программа касается земельных участков. Все многодетные семьи, в том числе воспитывающие ребенка-инвалида, могут претендовать на землю при условии, что нуждаются в улучшении жилищных условий — когда на каждого члена семьи приходится менее 12 квадратных метров жилплощади. Семья вправе выбрать: получить участок либо оформить денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Власти республики рассчитывают, что комплексная поддержка многодетных родителей улучшит демографическую ситуацию и поможет решить жилищные проблемы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash