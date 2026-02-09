В Башкирии прогнозируют метель и порывы ветра до 17 м/с
22:06, 09 фев 2026
Госкомитет Башкирии по ЧС на основе данных Башгидромета предупредил жителей республики о надвигающейся непогоде.
10 февраля в ряде районов ожидаются интенсивные снегопады и низовая метель с порывами ветра до 17 м/с.
Ночью температура опустится до −17 градусов, а на северо-западе республики — до −23. Днём столбик термометра не поднимется выше −15 градусов.
Автомобилистам следует быть осторожнее: видимость на трассах может снизиться до одного-двух километров, на дорогах прогнозируется гололедица.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
