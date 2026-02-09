В Башкирии прогнозируют метель и порывы ветра до 17 м/с

22:06, 09 фев 2026

Госкомитет Башкирии по ЧС на основе данных Башгидромета предупредил жителей республики о надвигающейся непогоде.

10 февраля в ряде районов ожидаются интенсивные снегопады и низовая метель с порывами ветра до 17 м/с.

Ночью температура опустится до −17 градусов, а на северо-западе республики — до −23. Днём столбик термометра не поднимется выше −15 градусов.

Автомобилистам следует быть осторожнее: видимость на трассах может снизиться до одного-двух километров, на дорогах прогнозируется гололедица.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini