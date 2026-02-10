Все новости Уфы и Башкортостана
Башгидромет предупредил о морозах до -27 градусов в Башкирии

21:11, 10 фев 2026

Башкортостан готовится к очередной волне холодов. Башгидромет предупредил жителей республики о резком понижении температуры, которое начнётся уже в среду, 11 февраля.

По данным синоптиков, в ночь на среду воздух остынет до −22...-27 градусов, днём потеплеет лишь до −12...-17. Местами пройдёт небольшой снег, ветер сменится с северо-западного на юго-западный.

В четверг морозы немного ослабнут, но останутся ощутимыми: ночью −15...-20, на юго-востоке до −25, днём −9...-14 градусов. Осадков не ожидается, однако возможны порывы сильного ветра.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
