Башгидромет предупредил о морозах до -27 градусов в Башкирии
21:11, 10 фев 2026
Башкортостан готовится к очередной волне холодов. Башгидромет предупредил жителей республики о резком понижении температуры, которое начнётся уже в среду, 11 февраля.
По данным синоптиков, в ночь на среду воздух остынет до −22...-27 градусов, днём потеплеет лишь до −12...-17. Местами пройдёт небольшой снег, ветер сменится с северо-западного на юго-западный.
В четверг морозы немного ослабнут, но останутся ощутимыми: ночью −15...-20, на юго-востоке до −25, днём −9...-14 градусов. Осадков не ожидается, однако возможны порывы сильного ветра.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
