В Башкирии ожидается потепление

22:15, 11 фев 2026

В Башкирии держатся крепкие морозы — по ночам термометры показывают ниже −25 градусов. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказало, когда холода наконец отступят.

12 февраля ночью ожидается от −15 до −20, на юго-востоке республики — до −25. Днём — от −9 до −14 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный и южный, умеренный, местами порывистый до сильного.

Уже в пятницу, 13 февраля, морозы ослабнут: ночью −12, −17, а днём воздух прогреется до −4, −9 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
