В Башкирии ожидается потепление
22:15, 11 фев 2026
В Башкирии держатся крепкие морозы — по ночам термометры показывают ниже −25 градусов. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказало, когда холода наконец отступят.
12 февраля ночью ожидается от −15 до −20, на юго-востоке республики — до −25. Днём — от −9 до −14 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный и южный, умеренный, местами порывистый до сильного.
Уже в пятницу, 13 февраля, морозы ослабнут: ночью −12, −17, а днём воздух прогреется до −4, −9 градусов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru