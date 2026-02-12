Все новости Уфы и Башкортостана
Три тысячи бойцов с СВО вернулись в Башкирию

22:01, 12 фев 2026

В столице Башкирии стартовали Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Форум проходит в Конгресс-холле «Торатау» — туда съехались порядка 200 делегатов из региональных отделений по всей стране.

Центральная тема — адаптация вернувшихся к мирной жизни: трудоустройство, медпомощь и психологическая поддержка. Глава региона Радий Хабиров привёл цифры: в Башкирию из зоны СВО вернулись около трёх тысяч человек. Из них 76% уже работают, 80% прошли диспансеризацию.

Хабиров заявил, что республика готовится принять ещё больше демобилизованных. По его словам, у региональной власти есть полномочия и ресурсы для помощи ветеранам.

Автор: Семен Подгорный
Теги: спецоперация
