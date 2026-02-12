Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса

В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса

22:18, 12 фев 2026

Перепады температур ожидают жителей Башкирии. По прогнозу Башгидромета, после затяжных морозов регион придет заметное потепление уже в ближайшие дни.

В пятницу, 13 февраля, ночью без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой снег, на севере республики — умеренный. Ветер южный, в северных районах порывистый. Температура ночью составит от −12 до −17, на юго-востоке столбики опустятся до −23 градусов. Днём потеплеет до −4, в юго-восточных районах — лишь до −8.

В субботу, 14 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ночью от −8 до −13, на юго-востоке — до −20 градусов. Днём воздух прогреется до −1 градуса — ощутимый контраст после морозной недели.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии ожидается потепление
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается потепление
В Башкирию придут трескучие морозы до -33°C
Общество в Башкирии
В Башкирию придут трескучие морозы до -33°C
В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется тепло с подвохом
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен