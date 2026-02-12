В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса

22:18, 12 фев 2026

Перепады температур ожидают жителей Башкирии. По прогнозу Башгидромета, после затяжных морозов регион придет заметное потепление уже в ближайшие дни.

В пятницу, 13 февраля, ночью без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой снег, на севере республики — умеренный. Ветер южный, в северных районах порывистый. Температура ночью составит от −12 до −17, на юго-востоке столбики опустятся до −23 градусов. Днём потеплеет до −4, в юго-восточных районах — лишь до −8.

В субботу, 14 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ночью от −8 до −13, на юго-востоке — до −20 градусов. Днём воздух прогреется до −1 градуса — ощутимый контраст после морозной недели.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ