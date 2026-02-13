В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде и гололеде 14 февраля

21:16, 13 фев 2026

ГУ МЧС по Башкортостану предупредило о неблагоприятной погоде в регионе.

В субботу, 14 февраля, республику накроет облачность с прояснениями, местами пройдёт снег, ночью на севере — до умеренного. Днём в отдельных районах гололёд. Ветер юго-западный, ночью порывы до 16 м/с. Ночью термометры покажут −8...-13, на юго-востоке до −22, днём — от −1 до −6, на юго-востоке до −11.

На дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.

Водителям стоит быть предельно внимательными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru