Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде и гололеде 14 февраля

В Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде и гололеде 14 февраля

21:16, 13 фев 2026

ГУ МЧС по Башкортостану предупредило о неблагоприятной погоде в регионе.

В субботу, 14 февраля, республику накроет облачность с прояснениями, местами пройдёт снег, ночью на севере — до умеренного. Днём в отдельных районах гололёд. Ветер юго-западный, ночью порывы до 16 м/с. Ночью термометры покажут −8...-13, на юго-востоке до −22, днём — от −1 до −6, на юго-востоке до −11.

На дорогах гололедица, ночью и утром туман, видимость 500-1000 метров.

Водителям стоит быть предельно внимательными.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии 6 февраля ожидаются туман, снег и до -28°
Общество в Башкирии
В Башкирии 6 февраля ожидаются туман, снег и до -28°
МЧС предупредило жителей Башкирии об опасной погоде
Общество в Башкирии
МЧС предупредило жителей Башкирии об опасной погоде
Башкирию зальет дождями
Общество в Башкирии
Башкирию зальет дождями
Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятной погоде


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен