Колесо подвело: певица Гульназ Асаева провела четыре часа на трассе после концерта
22:56, 14 фев 2026
Башкирская певица Гульназ Асаева оказалась в вынужденном простое на трассе после концерта в оренбургском Кувандыке.
Инцидент случился 12 февраля — у автомобиля звукооператора лопнуло колесо, и команда артистки провела на дороге около четырёх часов. Об этом Асаева рассказала подписчикам в соцсетях.
За время ожидания все успели сильно проголодаться. После замены колеса команда продолжила путь. Никто не пострадал, серьёзных последствий удалось избежать.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Гульназ Асаевой
