Колесо подвело: певица Гульназ Асаева провела четыре часа на трассе после концерта

22:56, 14 фев 2026

Башкирская певица Гульназ Асаева оказалась в вынужденном простое на трассе после концерта в оренбургском Кувандыке.

Инцидент случился 12 февраля — у автомобиля звукооператора лопнуло колесо, и команда артистки провела на дороге около четырёх часов. Об этом Асаева рассказала подписчикам в соцсетях.

За время ожидания все успели сильно проголодаться. После замены колеса команда продолжила путь. Никто не пострадал, серьёзных последствий удалось избежать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гульназ Асаевой