Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируют мокрый снег, гололед и повышение температуры

В Башкирии прогнозируют мокрый снег, гололед и повышение температуры

23:05, 14 фев 2026

Башкирию ожидает волна аномального тепла — атлантический воздух меняет погоду в регионе. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 15 февраля, температура ночью составит от −6 до −11 градусов, на юго-востоке республики — до −17. Днем до 0...-5 градусов. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадки сменятся мокрым снегом, в ряде районов возможен гололёд. Ветер ожидается южный, умеренной силы.

Настоящие сюрпризы погода преподнесёт в понедельник, 16 февраля. Снегопады усилятся, а столбик термометра ночью не опустится ниже −1...-6 градусов. Днём воздух прогреется до +1...-4 градусов.

Синоптики предупреждают об опасных явлениях: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирию придет потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию придет потепление
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии выпадет снег и ударят морозы
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен