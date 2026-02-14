В Башкирии прогнозируют мокрый снег, гололед и повышение температуры

23:05, 14 фев 2026

Башкирию ожидает волна аномального тепла — атлантический воздух меняет погоду в регионе. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 15 февраля, температура ночью составит от −6 до −11 градусов, на юго-востоке республики — до −17. Днем до 0...-5 градусов. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём осадки сменятся мокрым снегом, в ряде районов возможен гололёд. Ветер ожидается южный, умеренной силы.

Настоящие сюрпризы погода преподнесёт в понедельник, 16 февраля. Снегопады усилятся, а столбик термометра ночью не опустится ниже −1...-6 градусов. Днём воздух прогреется до +1...-4 градусов.

Синоптики предупреждают об опасных явлениях: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд, а на дорогах — гололедица и снежный накат. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash