Госкомитет по ЧС предупредил об ухудшении погоды в Башкирии 16 февраля

21:57, 15 фев 2026

Госкомитет РБ по ЧС предупредил жителей Башкирии об ухудшении погодных условий в понедельник, 16 февраля. Прогноз составлен на основе данных синоптиков Башгидромета.

Республику ждёт пасмурный день с осадками — ночью пойдёт мокрый снег вперемешку с обычным. В ряде районов ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, образование гололёда, а на автодорогах — снежные заносы, накат и гололедица. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура ночью составит от −2 до −7°C, днём воздух прогреется до −3...+2°C. Ночью и утром на отдельных участках трасс видимость может сократиться до 500–1000 метров из-за тумана и осадков.

В Уфе синоптики обещают сплошную облачность, мокрый снег, гололёд и налипание на деревьях. Температура ночью опустится до −2...-4°C, днём установится около нуля. Ветер с порывами до 14 м/с. Водителям стоит проявить повышенную осторожность на дорогах.

Автор: Семен Подгорный