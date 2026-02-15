В Башкирии официально зарегистрировано 8,7 тысячи безработных — Башстат

22:03, 15 фев 2026

К концу декабря 2025 года в службе занятости Башкирии числились 9,2 тысячи безработных жителей. Из них 8,7 тысячи получили официальный статус безработного. Данные приводит Башстат.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% от численности рабочей силы. За декабрь статус безработного оформили 2,3 тысячи человек, а 1,5 тысячи нашли работу через центры занятости.

Работодатели региона заявили о потребности в 29,3 тысячи сотрудников. По сравнению с ноябрём спрос на кадры сократился на 1,8%. Вакансий втрое больше, чем соискателей, но наметилась тенденция к снижению потребности в работниках.

Автор: Семен Подгорный