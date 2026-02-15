Пособие на детей военнослужащих по призыву выросло до 19 308 рублей
22:18, 15 фев 2026
С 1 февраля 2026 года в Башкортостане увеличили ежемесячное пособие на детей военнослужащих-срочников и первокурсников военных вузов. Как сообщило региональное Отделение Соцфонда, размер выплаты теперь составляет 19 308 рублей.
Средства положены матерям, опекунам или родственникам, которые ухаживают за ребёнком. Пособие действует до достижения ребенком трех лет и назначается по месту его проживания.
Оформить выплату можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в отделении СФР по Башкортостану.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
