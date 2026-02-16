Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируют оттепель с мокрым снегом и гололедицей

В Башкирии прогнозируют оттепель с мокрым снегом и гололедицей

21:56, 16 фев 2026

Республику Башкортостан в середине февраля ждёт нестабильная погода — мокрый снег, гололёд и плюсовые температуры днём. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии.

Во вторник, 17 февраля, ночью по всей территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, днём ожидается небольшой мокрый снег. В ряде районов возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до −2...-7 градусов, днём столбик термометра поднимется до +2...-3 °C. Ветер юго-западный и западный, умеренный, местами с порывами.

По прогнозу синоптиков, к середине недели в тыловой части циклона температура воздуха начнёт заметно снижаться. Водителям стоит быть предельно осторожными на дорогах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
В Башкирии прогнозируют мокрый снег, гололед и повышение температуры
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируют мокрый снег, гололед и повышение температуры
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками
Общество в Башкирии
Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен