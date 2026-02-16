В Башкирии прогнозируют оттепель с мокрым снегом и гололедицей

21:56, 16 фев 2026

Республику Башкортостан в середине февраля ждёт нестабильная погода — мокрый снег, гололёд и плюсовые температуры днём. Об этом сообщает региональное Управление по гидрометеорологии.

Во вторник, 17 февраля, ночью по всей территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и снега, днём ожидается небольшой мокрый снег. В ряде районов возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.

Ночью температура воздуха опустится до −2...-7 градусов, днём столбик термометра поднимется до +2...-3 °C. Ветер юго-западный и западный, умеренный, местами с порывами.

По прогнозу синоптиков, к середине недели в тыловой части циклона температура воздуха начнёт заметно снижаться. Водителям стоит быть предельно осторожными на дорогах.

