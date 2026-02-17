В Башкирии ожидается резкое похолодание до -25 градусов

21:26, 17 фев 2026

Башгидромет предупредил жителей республики о надвигающемся похолодании во второй половине рабочей недели. Тёплая погода с осадками уступит место сухому и морозному воздуху.

В ночь на среду, 18 февраля, местами пройдёт небольшой снег, но днем осадки прекратятся. На дорогах ожидается гололедица. Ветер сменится на северо-западный и северный умеренный. Температура ночью опусится до −11...-16°C, а при ясном небе — до −21°C. Днём столбики термометров покажут −7...-12°C.

Настоящий удар холода придётся на четверг, 19 февраля. Осадков метеорологи не прогнозируют. Ветер сменит направление с северного на юго-восточный умеренный. Ночью температура составит −15...-20°C, при прояснениях опустится до −25°C. Днём воздух прогреется лишь до −5...-10°C.

Синоптики рекомендуют учитывать резкую смену погодных условий при планировании поездок и одеваться теплее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru