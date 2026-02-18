Госкомитет по ЧС предупредил жителей Башкирии о густом тумане

21:53, 18 фев 2026

Госкомитет РБ по ЧС на основе данных Башгидромета предупредил жителей республики о непогоде.

В ночь на 19 февраля и утром местами опустится туман — видимость составит 500–1000 метров.

Ночью столбики термометров покажут до −25, днём потеплеет до −7...-12, в горных районах — до −2.

Автор: Семен Подгорный