В Башкирии участник лотереи выиграл суперприз 12 млн рублей
22:10, 18 фев 2026
Житель Башкирии стал обладателем суперприза государственной лотереи — 11 984 876 рублей. Розыгрыш прошёл 17 февраля, сообщает «Столото».
Счастливый билет приобрели через мобильное приложение сервиса. Победитель пока не обратился в лотерейный центр за призом. Выигрышная комбинация — числа 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17 в первом поле и 1 во втором. Что стоит за выбором этих цифр и кто стал победителем, станет известно после визита за выигрышем.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
