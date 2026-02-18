В Башкирии участник лотереи выиграл суперприз 12 млн рублей

22:10, 18 фев 2026

Житель Башкирии стал обладателем суперприза государственной лотереи — 11 984 876 рублей. Розыгрыш прошёл 17 февраля, сообщает «Столото».

Счастливый билет приобрели через мобильное приложение сервиса. Победитель пока не обратился в лотерейный центр за призом. Выигрышная комбинация — числа 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17 в первом поле и 1 во втором. Что стоит за выбором этих цифр и кто стал победителем, станет известно после визита за выигрышем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash