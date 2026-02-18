Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии участник лотереи выиграл суперприз 12 млн рублей

В Башкирии участник лотереи выиграл суперприз 12 млн рублей

22:10, 18 фев 2026

Житель Башкирии стал обладателем суперприза государственной лотереи — 11 984 876 рублей. Розыгрыш прошёл 17 февраля, сообщает «Столото».

Счастливый билет приобрели через мобильное приложение сервиса. Победитель пока не обратился в лотерейный центр за призом. Выигрышная комбинация — числа 3, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17 в первом поле и 1 во втором. Что стоит за выбором этих цифр и кто стал победителем, станет известно после визита за выигрышем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером

Читайте также:

Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также

В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии ищут победителя новогодней лотереи, выигравшего 1 млн рублей
Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей
Общество в Башкирии
Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей
В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены
Общество в Башкирии
В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены
Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером
Общество в Башкирии
Житель Башкирии не угадал ни одного числа в лотерее и стал миллионером


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен