В Башкирии 20 февраля ожидаются метели и потепление до -5 градусов

21:40, 19 фев 2026

Жители Башкирии могут выдохнуть — серьёзного похолодания в регионе не произойдёт. По данным Башгидромета, уже в ближайшие дни в республике начнётся потепление.

В пятницу, 20 февраля, ночью осадков практически не ожидается, а вот днём пойдёт снег — местами умеренный, в ряде районов возможна метель. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью опустится до −15...-20°C, днём воздух прогреется до −5...-10°C.

В субботу, 21 февраля, погода станет мягче. Ожидается небольшой и местами умеренный снег при юго-восточном ветре. Ночью термометры покажут −10...-15°C, а дневные значения составят −5...-10°C.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
