В Башкирии попрощались с механиком-водителем, погибшим в зоне СВО
21:53, 19 фев 2026
В башкирском Кумертау прошла траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Алексеем Куликовым. Мероприятие состоялось в городском ДК «Угольщиков», информирует администрация города.
Куликов окончил Кумертауский горный колледж по специальности техник-технолог в 2003 году. Тогда же он был призван на срочную военную службу. Спустя почти двадцать лет, в 2022-м, отправился в зону боевых действий и занял должность механика-водителя. 15 января 2026 года военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Кумертау
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии попрощались с погибшим бойцом СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с Романом Шпеньковым, погибшим в зоне СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО гранатометчиком
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Русланом Юлбирдиным