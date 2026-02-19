Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии попрощались с механиком-водителем, погибшим в зоне СВО

21:53, 19 фев 2026

В башкирском Кумертау прошла траурная церемония прощания с участником специальной военной операции Алексеем Куликовым. Мероприятие состоялось в городском ДК «Угольщиков», информирует администрация города.

Куликов окончил Кумертауский горный колледж по специальности техник-технолог в 2003 году. Тогда же он был призван на срочную военную службу. Спустя почти двадцать лет, в 2022-м, отправился в зону боевых действий и занял должность механика-водителя. 15 января 2026 года военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Кумертау
Теги: Кумертау спецоперация Погибшие на Украине
