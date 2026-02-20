Все новости Уфы и Башкортостана
Умная «зебра» заработала в Уфе: переход сам видит пешеходов и предупреждает водителей

Умная «зебра» заработала в Уфе: переход сам видит пешеходов и предупреждает водителей

21:11, 20 фев 2026

Уфа стала одним из первых городов России, где заработал интеллектуальный пешеходный переход. Об этом сообщила администрация города.

Принцип работы — смарт-камеры с видеоаналитикой. Система в реальном времени фиксирует человека или группу людей на проезжей части. Как только пешеход обнаружен, автоматически запускается целый комплекс: звуковое оповещение напоминает правила безопасного перехода, водители получают предупреждающие сигналы, а сама «зебра» подсвечивается дополнительными световыми элементами. Последнее особенно актуально в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Результат — пешеходы становятся заметнее для автомобилистов, а те, в свою очередь, получают время среагировать заранее. Это снижает риск аварий и их возможные последствия для всех участников движения.

Проект реализован при участии МБУ «Уфагорсвет» — городская служба освещения объединила свой опыт с передовыми технологиями видеоаналитики.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
