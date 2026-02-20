Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии 21 февраля ожидаются снег, метель и заносы на дорогах

В Башкирии 21 февраля ожидаются снег, метель и заносы на дорогах

21:22, 20 фев 2026

Жителей Башкирии ожидают непростые выходные — республику накроют обильные снегопады и метели. Об ухудшении погодных условий 21–22 февраля сообщили специалисты Башгидромета.

В ночь на субботу, 21 февраля, в регионе пойдёт снег, местами переходящий в метель. Юго-восточный ветер будет усиливаться до сильных порывов, что приведёт к образованию снежных заносов на дорогах. Температура ночью опустится до −10...-15 градусов. Днём осадки продолжатся, ветер сменится на западный, а столбики термометров покажут −5...-10 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, снегопад ослабнет, однако полностью не прекратится. Ночью температура составит −12...-17 градусов, а при прояснениях похолодает до −22. Дневные показатели — от −7 до −12 градусов, в горных районах возможно потепление до −2.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни февраля
Общество в Башкирии
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первые дни февраля
В Башкирии прогнозируется мощный снегопад
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется мощный снегопад
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен