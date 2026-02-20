В Башкирии 21 февраля ожидаются снег, метель и заносы на дорогах

21:22, 20 фев 2026

Жителей Башкирии ожидают непростые выходные — республику накроют обильные снегопады и метели. Об ухудшении погодных условий 21–22 февраля сообщили специалисты Башгидромета.

В ночь на субботу, 21 февраля, в регионе пойдёт снег, местами переходящий в метель. Юго-восточный ветер будет усиливаться до сильных порывов, что приведёт к образованию снежных заносов на дорогах. Температура ночью опустится до −10...-15 градусов. Днём осадки продолжатся, ветер сменится на западный, а столбики термометров покажут −5...-10 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, снегопад ослабнет, однако полностью не прекратится. Ночью температура составит −12...-17 градусов, а при прояснениях похолодает до −22. Дневные показатели — от −7 до −12 градусов, в горных районах возможно потепление до −2.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный