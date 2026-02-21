Все новости Уфы и Башкортостана
Жителей Башкирии в выходные ждут погодные аномалии

21:56, 21 фев 2026

Жителей Башкирии в ближайшие выходные ожидают ощутимые температурные перепады. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз на 22–23 февраля.

В воскресенье, 22 февраля, по республике ночью пройдёт снег — от слабого до умеренного, днём осадки сохранятся местами. Ночная температура опустится до −12...-17, а при прояснениях похолодает до −22 градусов. Дневные показатели составят −7...-12, в горных районах воздух прогреется до −2. Ветер сменит направление с южного на северный, умеренной силы.

К праздничному понедельнику, 23 февраля, погода стабилизируется под влиянием «сибирского» антициклона. Однако морозы усилятся: ночью термометры покажут −15...-20, при ясном небе до −21...-26 градусов. Днём температура удержится на отметках −7...-12, в горах — около −2. Снегопады ослабнут и затронут лишь отдельные территории республики.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
