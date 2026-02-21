Боец с позывным «Фаза» из Башкирии получил медаль «За отвагу» по указу Путина
21:59, 21 фев 2026
Военнослужащий из Аскинского района Башкортостана с позывным «Фаза» удостоен медали «За отвагу» — указом Владимира Путина. Об этом рассказал глава местной администрации Динис Юсупов.
Он отдельно поблагодарил родителей бойца за воспитание достойного сына, ставшего защитником Отечества.
По словам Юсупова, эта медаль — одна из наиболее значимых государственных наград, а её получение означает подтверждение делом преданности Родине и готовности стоять на страже безопасности граждан.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Аскинского района / соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
Общество в Башкирии
Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии получил ещё две боевые награды в зоне СВО
Общество в Башкирии
Боец из Башкирии спас раненых товарищей под огнем дронов