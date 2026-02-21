Боец с позывным «Фаза» из Башкирии получил медаль «За отвагу» по указу Путина

21:59, 21 фев 2026

Военнослужащий из Аскинского района Башкортостана с позывным «Фаза» удостоен медали «За отвагу» — указом Владимира Путина. Об этом рассказал глава местной администрации Динис Юсупов.

Он отдельно поблагодарил родителей бойца за воспитание достойного сына, ставшего защитником Отечества.

По словам Юсупова, эта медаль — одна из наиболее значимых государственных наград, а её получение означает подтверждение делом преданности Родине и готовности стоять на страже безопасности граждан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Аскинского района / соцсети