Вступил в силу закон о досрочной пенсии для инвалидов боевых действий

С 20 февраля 2026 года в России начал действовать закон, предоставляющий инвалидам боевых действий право выходить на пенсию раньше установленного срока. Об этом сообщает издание Bankstoday.net.

Согласно новым нормам, граждане, получившие инвалидность в ходе участия в боевых действиях, теперь могут оформить пенсионные выплаты до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Государство таким образом берёт на себя обязательство обеспечить материальную защиту тех, кто пострадал, защищая интересы страны.

Законодательная инициатива призвана гарантировать финансовую стабильность ветеранам с инвалидностью и стала заметным шагом в развитии социальной политики в отношении участников боевых действий.

