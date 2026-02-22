Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник

Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник

22:17, 22 фев 2026

Башгидромет опубликовал прогноз на понедельник, 23 февраля. После затяжных морозов жителей республики ждёт заметное потепление.

Ночью воздух остынет до −15... −20 градусов. При ясном небе возможно похолодание до −21... −26 градусов. Днём столбики термометров покажут −7... −12 градусов.

Самую тёплую погоду синоптики прогнозируют в горных районах — там дневная температура составит −2 градуса. В отдельных частях региона пройдёт слабый снег.

Ветер ожидается умеренный, юго-западного направления.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется резкое потепление до -1 градуса
Башгидромет прогнозирует потепление до 0 градусов 3 февраля
Общество в Башкирии
Башгидромет прогнозирует потепление до 0 градусов 3 февраля
Жителей Башкирии ждет теплая погода
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ждет теплая погода


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен