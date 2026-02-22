Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник
22:17, 22 фев 2026
Башгидромет опубликовал прогноз на понедельник, 23 февраля. После затяжных морозов жителей республики ждёт заметное потепление.
Ночью воздух остынет до −15... −20 градусов. При ясном небе возможно похолодание до −21... −26 градусов. Днём столбики термометров покажут −7... −12 градусов.
Самую тёплую погоду синоптики прогнозируют в горных районах — там дневная температура составит −2 градуса. В отдельных частях региона пройдёт слабый снег.
Ветер ожидается умеренный, юго-западного направления.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
