Резкое потепление ожидает Башкирию в праздничный понедельник

22:17, 22 фев 2026

Башгидромет опубликовал прогноз на понедельник, 23 февраля. После затяжных морозов жителей республики ждёт заметное потепление.

Ночью воздух остынет до −15... −20 градусов. При ясном небе возможно похолодание до −21... −26 градусов. Днём столбики термометров покажут −7... −12 градусов.

Самую тёплую погоду синоптики прогнозируют в горных районах — там дневная температура составит −2 градуса. В отдельных частях региона пройдёт слабый снег.

Ветер ожидается умеренный, юго-западного направления.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash