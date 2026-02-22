Три категории пенсионеров в России получат прибавку с марта 2026 года
22:22, 22 фев 2026
В марте 2026 года индексация пенсий коснётся сразу трёх категорий получателей. Перерасчёт произойдёт автоматически, без подачи заявлений.
Первая группа — граждане, отметившие 80-летие в феврале. Для них фиксированная часть страховой пенсии вырастет до 9 584 рублей. Такую же доплату начислят тем, кто в феврале впервые оформил пенсию по инвалидности.
Третья категория — работающие пенсионеры, официально завершившие трудовую деятельность в феврале. Уже мартовская выплата поступит им в увеличенном размере. При расчёте учтут все коэффициенты, пропущенные за период занятости.
