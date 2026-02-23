Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Ансаром Сулеймановым — у него осталась 9-летняя дочь

21:49, 23 фев 2026

В Белорецком районе Башкирии 22 февраля состоялась церемония прощания с рядовым Ансаром Сулеймановым, который погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Информацию подтвердила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ансар Хамитович появился на свет в 1991 году в селе Рысакаево, вырос в многодетной семье. После окончания школы трудился в строительной сфере — возводил дома, террасы, бани и беседки. В 2015 году создал семью, спустя год у пары родилась дочь. До отправки в зону боевых действий работал вахтовым методом.

В феврале 2025 года Сулейманов подписал контракт с Министерством обороны России и был направлен под Донецк. Весной того же года военнослужащего не стало.

В администрации Белорецкого района рассказали, что Ансар с младшим братом с ранних лет мечтали о военной службе. Сослуживцы и командир отзывались о нём исключительно положительно — отмечали его отзывчивость, смелость и готовность прийти на помощь. Близкие вспоминают его как общительного и жизнерадостного человека, мастера на все руки, который с детства любил петь. У Сулейманова осталась девятилетняя дочь.

