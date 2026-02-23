Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Резкий перепад температур до -27 градусов прогнозируется в Башкирии 24 февраля

Резкий перепад температур до -27 градусов прогнозируется в Башкирии 24 февраля

22:02, 23 фев 2026

Госкомитет Башкортостана по ЧС ссылаясь на сводку на Башгидромета предупредил жителей республики о резком перепаде температур во вторник, 24 февраля.

Ночью морозы в регионе усилятся до −13...-18 градусов, в отдельных районах похолодает до −22...-27. Однако уже днём воздух прогреется до −7...-12 градусов, а местами температура поднимется до −1 градуса. Таким образом, суточный разброс составит более 25 градусов.

При этом день пройдет без существенных осадков. Южный ветер ожидается умеренным — от пяти до десяти метров в секунду. Утром на дорогах возможна дымка с ухудшением видимости до одного-двух километров.

В Уфе ситуация схожая: ночью термометры покажут −14...-16 градусов, на окраинах столицы до −21. Днём в городе станет заметно теплее — до −6...-8 градусов. Осадков не ожидается.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт новый погодный сюрприз
В Башкирии прогнозируются резкие перепады температур
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются резкие перепады температур
Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о резком похолодании
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается морозная погода с резкими перепадами температур


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен