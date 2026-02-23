Резкий перепад температур до -27 градусов прогнозируется в Башкирии 24 февраля

22:02, 23 фев 2026

Госкомитет Башкортостана по ЧС ссылаясь на сводку на Башгидромета предупредил жителей республики о резком перепаде температур во вторник, 24 февраля.

Ночью морозы в регионе усилятся до −13...-18 градусов, в отдельных районах похолодает до −22...-27. Однако уже днём воздух прогреется до −7...-12 градусов, а местами температура поднимется до −1 градуса. Таким образом, суточный разброс составит более 25 градусов.

При этом день пройдет без существенных осадков. Южный ветер ожидается умеренным — от пяти до десяти метров в секунду. Утром на дорогах возможна дымка с ухудшением видимости до одного-двух километров.

В Уфе ситуация схожая: ночью термометры покажут −14...-16 градусов, на окраинах столицы до −21. Днём в городе станет заметно теплее — до −6...-8 градусов. Осадков не ожидается.

Автор: Семен Подгорный