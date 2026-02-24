Гульназ Асаева честно призналась, что задумывалась о разводе с мужем

Все новости Уфы и Башкортостана


22:22, 24 фев 2026

Звезда татарской и башкирской сцены певица Гульназ Асаева встревожила фанатов неожиданной откровенностью в социальных сетях. Отвечая на анонимные вопросы подписчиков на своей личной странице, артистка подтвердила, что мысли о разводе с супругом Вильданом у неё действительно были.

При этом Асаева обратилась к тем, кто столкнулся с трудностями в браке. Она предложила рассмотреть вариант раздельного проживания, однако подчеркнула, что не претендует на роль эксперта в семейных вопросах.

«Я не советчик в этих вопросах, уж поверьте мне. Попробуйте пожить отдельно», — написала исполнительница.

Помимо этого, певица рассказала, что не готова была бы связать жизнь с мужчиной, у которого есть дети от прошлых отношений. Второго ребёнка пара пока не планирует, уточнила Асаева.

Любопытно, что буквально на 14 февраля супруги выложили совместные снимки, на которых выглядели вполне счастливыми и гармоничными — никаких внешних признаков семейного кризиса фотографии не выдавали.

Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив артистки
Теги: Гульназ Асаева
