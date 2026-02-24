Все новости Уфы и Башкортостана
Фельдшер из Башкирии прикрыл собой раненого сослуживца от дрона-камикадзе и лишился ноги

22:37, 24 фев 2026

Фельдшер медвзвода полка «Башкортостан» Азамат Муллашев награждён орденом Мужества за спасение раненого сослуживца. Об этом сообщил ТГ-канал «Башкирский батальон».

В октябре 2024 года Муллашев добровольно отправился вместе с двумя бойцами за раненым товарищем с позывным «Мусульманин», который оставался на поле боя. Группа работала под миномётным огнём и ударами дронов. Фельдшер заранее подготовил всё необходимое — понимал, что у пострадавшего сильная кровопотеря, обезвоживание и истощение после долгого ожидания в окопе.

Бойцы добрались до раненого и оказали первую помощь. Однако на обратном пути группу атаковали дроны-камикадзе. Муллашев заметил, как над пострадавшим завис беспилотник. По его словам, решение было мгновенным — он подбежал и накрыл товарища своим телом. Взрыв нанёс медику тяжёлые ранения рук и ног, впоследствии ему ампутировали часть ноги.

Вся группа осталась жива. Сам Муллашев сейчас проходит лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Фельдшер вспоминает, что в последние секунды перед взрывом слышал характерный пронзительный звук приближающегося дрона, а дальше действовал на инстинктах.

Боец с позывным «Фаза» из Башкирии получил медаль «За отвагу» по указу Путина

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башкирский батальон» / telegram-канал
Теги: спецоперация
