В Башкирии 27 февраля ожидаются ночные морозы до -23 градусов и снег

21:45, 26 фев 2026

Жителей Башкортостана предупредили о заметных температурных перепадах в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на данные синоптиков Башгидромета.

В последний рабочий день зимнего месяца республику накроет облачность с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер ожидается южный и юго-западный, порывы — от 5 до 10 м/с. Температура ночью опустится до −9...-14 градусов, а на юго-востоке региона похолодает до −18...-23. Днём воздух прогреется до −3...-8 градусов. На отдельных участках дорог прогнозируется дымка со снижением видимости до двух-четырёх километров.

В Уфе ночью осадков не ожидается, термометры покажут −9...-11 градусов, на окраинах — до −14...-16. Днём в столице республики потеплеет до −4...-6 градусов, возможен небольшой снег.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
