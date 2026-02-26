В Башкирии 27 февраля ожидаются ночные морозы до -23 градусов и снег

21:45, 26 фев 2026

Жителей Башкортостана предупредили о заметных температурных перепадах в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на данные синоптиков Башгидромета.

В последний рабочий день зимнего месяца республику накроет облачность с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Ветер ожидается южный и юго-западный, порывы — от 5 до 10 м/с. Температура ночью опустится до −9...-14 градусов, а на юго-востоке региона похолодает до −18...-23. Днём воздух прогреется до −3...-8 градусов. На отдельных участках дорог прогнозируется дымка со снижением видимости до двух-четырёх километров.

В Уфе ночью осадков не ожидается, термометры покажут −9...-11 градусов, на окраинах — до −14...-16. Днём в столице республики потеплеет до −4...-6 градусов, возможен небольшой снег.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru