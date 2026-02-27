Раньше срока: кто из россиян может уйти на пенсию досрочно

10:18, 27 фев 2026

Безработные россияне предпенсионного возраста вправе оформить пенсию досрочно — об этом сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в комментарии РИА «Новости».

Претендовать на раннюю пенсию могут женщины с 54 лет и мужчины с 59, если они состоят на учёте в службе занятости и не смогли трудоустроиться. Обязательное условие — страховой стаж от 37 лет для женщин и от 42 лет для мужчин.

Педагоги, медики и артисты получают такое право спустя пять лет после накопления 25-летнего профессионального стажа. Многодетные матери уходят на отдых в возрасте от 50 до 57 лет в зависимости от количества детей.

Особый порядок также предусмотрен для опекунов людей с инвалидностью, жителей районов Крайнего Севера, а также оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru