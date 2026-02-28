В Белорецке простились с 25-летним добровольцем Юрием Ефимовым, погибшим в зоне СВО

21:43, 28 фев 2026

В башкирском Белорецке 28 февраля состоялась церемония прощания с рядовым Юрием Ефимовым, который погиб в ходе специальной военной операции. Информацию подтвердила пресс-служба администрации Белорецкого района.

Юрию было 25 лет. Он родился в 2000 году в Белорецке, окончил школу в селе Тирлянский, затем получил образование в Белорецком металлургическом колледже. В декабре 2024 года молодой человек заключил контракт с Минобороны России и добровольно отправился в зону боевых действий.

Рядовой Ефимов погиб в августе 2025 года при выполнении боевой задачи. Близкие вспоминают его как отзывчивого и целеустремлённого человека, который любил технику и мастерил своими руками. Администрация района выразила глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии