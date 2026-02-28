Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии с 1 по 4 марта ожидаются снегопады и ледяной дождь

21:46, 28 фев 2026

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидромета предупредил жителей республики о надвигающемся ухудшении погоды, которое начнётся уже 1 марта.

В воскресенье по региону пройдут снегопады разной интенсивности, местами ожидается гололёд. Столбики термометров ночью опустятся до −13, днём — до −7 градусов.

В начале следующей недели осадки усилятся. Помимо снега, в ряде районов прогнозируется ледяной дождь. Мокрый снег начнёт налипать на провода и деревья, что грозит обрывами линий электропередачи. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. Температура поднимется: ночью −4...-9, днём до +2 градусов.

Госкомитет напоминает: при возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

