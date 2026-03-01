Башгидромет: 2 и 3 марта в Башкирии ожидаются снегопады и гололед

21:22, 01 мар 2026

Первый рабочий понедельник весны в Башкирии встретит жителей совсем не по-весеннему. Региональное Управление по гидрометеорологии сообщает: 2 марта ночью пойдёт снег, днём он сменится мокрым, местами усиливаясь до умеренного. В ряде районов ожидается гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На трассах — снежные заносы, накат и гололедица. Столбик термометра ночью опустится до −5...-10°, на юго-востоке — до −15°. Дневная температура — от −3 до +2°. Ветер юго-западный и западный, на юге с порывами.

Однако настоящее испытание придётся на 3 марта. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели и ледяной дождь. Ситуация на дорогах останется сложной — заносы, накат, гололедица сохранятся. Температура ночью составит −2...-7°, днём — −3...+2°. Ветер усилится до порывистого. Водителям и пешеходам стоит проявить максимальную осторожность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный