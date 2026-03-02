Все новости Уфы и Башкортостана
Две четырёхдневные рабочие недели ждут жителей Башкирии в марте 2026 года

Две четырёхдневные рабочие недели ждут жителей Башкирии в марте 2026 года

10:49, 02 мар 2026

Министерство труда Башкортостана сообщило о графике работы и отдыха на март 2026 года. Жителей республики ожидают сразу две укороченные рабочие недели благодаря двум праздничным датам.

Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник 9 марта станет дополнительным выходным. Отдых продлится три дня — с 7 по 9 марта. Второй праздник — Ураза-байрам — приходится на пятницу 20 марта, что также обеспечит трёхдневные выходные с 20 по 22 марта. При этом 19 марта, как предпраздничный день, будет сокращён на один час.

Таким образом, недели с 10 по 13 марта и с 16 по 19 марта окажутся четырёхдневными. В ведомстве напомнили, что нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Автор: Семен Подгорный
