Синоптики предупредили жителей Башкирии о снегопадах и гололеде 3 марта

Начало марта в Башкирии оказалось по-настоящему капризным. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Башгидромет сообщил о неблагоприятных метеоусловиях, которые ожидаются 3 марта. Дневная температура уже переходит в плюсовой диапазон, однако вместе с потеплением в регион придут обильные осадки.

Во вторник небо затянет облаками, пройдёт снег и мокрый снег. На востоке республики ночью осадки будут незначительными. В ряде районов прогнозируется гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. На трассах возможны снежные заносы, накат и гололедица. Видимость на отдельных участках дорог может упасть до 500 метров и ниже.

Ветер южного направления ожидается со скоростью 6–11 м/с, днём с порывами до 16 м/с. Ночью температура опустится до −2...-7 градусов, на востоке — до −12. Днём воздух прогреется до −3...+2 градусов.

В столице республики также пасмурно — снег, мокрый снег, гололёд и налипание осадков на провода. Ветер южный, 6–11 м/с. Ночью термометры покажут −3...-5, днём — от 0 до +2 градусов. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru