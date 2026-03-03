Метель, гололёд и ветер до 15 м/с — Башкирию ожидает непогода

20:11, 03 мар 2026

Главное управление МЧС по Башкортостану предупредило жителей республики о резком ухудшении погодных условий в среду, 4 марта. По информации Башгидромета, на регион надвигается волна интенсивных осадков в виде снега.

В ночные часы в ряде районов пройдёт сильный снегопад, возможен гололёд. На автодорогах прогнозируются снежные заносы, накат и гололедица. Ветер сменит направление с южного на северо-западный, днём в южных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Ночью воздух остынет до −2...-7 градусов, на севере — до −12. Дневные показатели составят от +2 до −3, в северных районах — до −8 по Цельсию.

В ночные и утренние часы на отдельных участках трасс видимость может упасть до 500–1000 метров из-за осадков и тумана. Водителям рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Автор: Семен Подгорный