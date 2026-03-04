Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Весна отменяется: Башкирию накроют морозы до -22°C

Весна отменяется: Башкирию накроют морозы до -22°C

21:35, 04 мар 2026

Башкирию ждёт резкий температурный перепад — после плюсовых значений и весенних луж регион накроет волна холода. Об этом сообщают специалисты Башгидромета.

В четверг, 5 марта, столбики термометров рухнут до −15...-20°C в ночное время, на юге республики — до −8...-13°C. Дневная температура составит −6...-11°C. Ожидается небольшой снег, местами до умеренного, при северо-западном порывистом ветре.

В пятницу, 6 марта, ночью похолодает до −12...-17°C, а при прояснениях — до −22°C. Днём воздух прогреется лишь до −1...-6°C, также пройдёт небольшой снег.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: погода в башкирии
Читайте также

В Башкирию придут трескучие морозы до -33°C
Общество в Башкирии
В Башкирию придут трескучие морозы до -33°C
Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о новых погодных сюрпризах
В Башкирии польют дожди
Общество в Башкирии
В Башкирии польют дожди
Весеннее наступление: Башкирию захлестнет волна тепла
Общество в Башкирии
Весеннее наступление: Башкирию захлестнет волна тепла


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен