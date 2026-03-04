Весна отменяется: Башкирию накроют морозы до -22°C

21:35, 04 мар 2026

Башкирию ждёт резкий температурный перепад — после плюсовых значений и весенних луж регион накроет волна холода. Об этом сообщают специалисты Башгидромета.

В четверг, 5 марта, столбики термометров рухнут до −15...-20°C в ночное время, на юге республики — до −8...-13°C. Дневная температура составит −6...-11°C. Ожидается небольшой снег, местами до умеренного, при северо-западном порывистом ветре.

В пятницу, 6 марта, ночью похолодает до −12...-17°C, а при прояснениях — до −22°C. Днём воздух прогреется лишь до −1...-6°C, также пройдёт небольшой снег.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru